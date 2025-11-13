Nijerya’da Boko Haram'a baskın: 74 genç kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’ın saldırısı sırasında Borno eyaletinde 74 genç, ordunun müdahalesiyle kurtarıldı.

Hadin Kai Operasyonu’nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Gençlik Hizmet Birlikleri (NYSC) üyelerinin Buratai-Kamuya kara yolunda Boko Haram’ın baskınına uğradığını belirtti.

ORDU, 74 GENCİ KURTARDI

Uba, baskının engellenmesi sırasında ordu ekiplerinin teröristlerden 74 genci kurtardığını kaydetti.

BOKO HARAM2IN TARİHÇESİ VE BÖLGEDEKİ ETKİSİ

Boko Haram, 2000’li yılların başından beri Nijerya’da faaliyet gösteriyor. Örgüt, 2009’dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

2015’ten itibaren örgüt, Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenledi. Çad Gölü Havzası’ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram’ın faaliyetleri ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı, bölge ciddi bir insani krizle karşı karşıya kaldı.