Nijerya'da menenjit ve Lassa ateşi salgını: 366 kişi öldü

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) tarafından yayınlanan raporda, 1 Ocak-18 Mayıs arasında ülkenin 24 eyaletinde Lassa ateşi vakalarında artış gözlemlenirken, menenjit vakalarının ise daha geniş bir coğrafyaya yayıldığı belirtildi.

NİJERYA’DA LASSA ATEŞİ VE MENENJİT ALARMI: ÖLÜM ORANLARI ARTIYOR

Raporda, belirtilen tarihler arasında 5 bin 118 şüpheli Lassa ateşi vakası bildirildiği, bunlardan 733'ünün laboratuvar testleriyle doğrulandığı ve 141 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bu verilerin, hastalıkta yüzde 19,2'lik bir vaka ölüm oranına işaret ettiği aktarılan raporda, sadece yılın 20. haftasında ülkenin Edo, Ondo ve Benue eyaletlerinde yeni vaka sayısının 3'ten 13'e yükseldiği bildirildi.

Öte yandan, söz konusu dönemde 2 bin 911 şüpheli menenjit vakasından 192'sinin doğrulandığı kaydedilen raporda, menenjit nedeniyle 225 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.