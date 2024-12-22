Nijerya'da çıkan izdihamda 27 kişi yaşamını yitirdi

AA & Ensonhaber
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da sabah saatlerinde 10 kişinin ölümünü sebep olan izdihamın ardından Anambra eyaletinin Okija bölgesinde de Noel kutlamaları kapsamında gıda ürünleri dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.
Yerel basındaki haberlere göre Okija bölgesinde yaşanan izdihamda 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybedenler için bölge halkına başsağlığı diledi.
Tinubu, Abuja ve Anambra eyaletinde yaşanan izdihamlar nedeniyle gün içindeki tüm programlar iptal edildi.
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