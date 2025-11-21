Nijerya'da güvenlik endişeleri: Kwara eyaletinde tüm okullar kapatıldı

- Nijerya'nın Kwara eyaletinde artan güvenlik tehditleri nedeniyle tüm okullar kapatıldı.
- Karar, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve saldırıların kullanılmasını önlemek için alındı.
- Okullar, güvenlik birimlerinden onay gelene kadar kapalı kalacak.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara Eyaleti Komiseri Lawal Olohungbebe, güvenlik güçlerinin bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplara yönelik operasyonları sürerken öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm okulların kapatıldığını söyledi.
Olohungbebe, kararın saldırganların devam eden operasyonlardan kaçarken çocukları 'kalkan olarak' kullanmasını önlemek amacıyla alındığını kaydetti.
Yetkililer okulların güvenlik birimlerinden 'yeniden açılabilir' onayı gelene kadar kapalı kalacağını belirtti.
25 ÖĞRENCİ KAÇIRILMIŞTI
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde 16 Kasım'da yerel yönetim bölgesindeki Maga Hükümet Kız Ortaokulu'na kimliği belirsiz kişiler tarafından sabah saatlerinde saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda 25 öğrenci kaçırılmış, okulun müdür yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi vurularak öldürülmüştü.