Nijerya'da insan kaçakçısı zannedilen 16 avcı linç edildi
AA & Ensonhaber

Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletinin Polis Sözcüsü Moses Yamu, Rivers eyaletinden kamyonla yola çıkan yolcuların Edo eyaletine bağlı Uromi'de bir grup çete üyesi tarafından durdurulduğunu belirtti.

Yamu, çete mensuplarının yolcular arasındaki ellerinde tüfek bulunan 16 avcıyı adam kaçırma şüphesiyle linç edilerek öldürdüğünü kaydetti.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin 14 kişinin gözaltına alındığını belirten Yamu, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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Göktürk Sönmez
Editor