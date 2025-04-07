Nijerya’da silahlı saldırılar: 52 kişi öldürüldü

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Nijerya saldırılarla sarsıldı...

Ülkenin kuzeyindeki Plateau eyaletinde son günlerde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 52 kişi öldürüldü, yaklaşık 2 bin kişi yerinden edildi.

EN BÜYÜK ŞİDDET OLAYI

Eyaletin Bokkos bölgesindeki altı köyde düzenlenen saldırıların sebebi henüz netlik kazanmazken bunun aynı bölgede 100’ü aşkın kişinin öldürüldüğü Aralık 2023’ten bu yana en büyük şiddet olayı olduğu ifade edildi.

DEVLET BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, faillerin yakalanması ve 'sert bir şekilde cezalandırılması' için talimat verildi.

Etnik ve dini çeşitliliğin olduğu Plateau eyaletinde yaşanan çatışmaların çoğunlukla Müslüman çobanlar ve Hristiyan çiftçiler arasında meydana geldiği haberleri basına yansısa da iklim değişikliği ve tarım alanlarının genişletilmesi dolayısıyla otlakların azalması da önemli faktörler olarak öne çıkıyor.