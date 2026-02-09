Nijerya'da trafik kazası: 30 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nijerya'da Kano Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kwanar Barde bölgesinde yolcu taşıyan tır dikkatsiz sürüş sonucu kaza yaptı.

KAZADA 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Eyaleti Valisi Abba Yusuf, kazayı "yürek parçalayıcı" ve eyalet için büyük bir kayıp olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yusuf, özellikle ağır vasıta sürücülerine dikkatsiz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına sıkı şekilde uymaları çağrısında bulundu.