Nijerya'da yolcu teknesi battı: 40'tan fazla kişi kayıp

Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 40’tan fazla kişi kayboldu.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 13:30
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, yaptığı yazılı açıklamada, Goronyo Pazarı’na giden yolcuları taşıyan bir teknenin nehirde batığını duyurdu.

10 KİŞİ KURTARILDI, 40'TAN FAZLA KAYIP VAR

Umar, kazada 10 kişinin kurtarıldığını, ancak 40’tan fazla kişinin kaybolduğunu belirterek, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Nijerya’da yağış mevsiminde nehirlerde zaman zaman tekne kazaları yaşanabiliyor. Temmuz sonunda Niger eyaletinin Shiroro bölgesinde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti.

