Nijerya'daki darbe girişimi soruşturması: 42 asker gözaltında

Nijerya’da darbe girişimi iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı artıyor. Ulusal basına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, şimdiye kadar 42 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Yetkili, “Katılımın boyutunu ve yalnızca söylentilerden ibaret mi yoksa somut bir plan mı olduğunu tespit etmek için sorgulamalar sürüyor.” dedi.

TUĞGENERAL VE ALBAY DAHİL 16 ASKER SUÇLANMIŞTI

Sahara Reporters gazetesinin 19 Eylül tarihli haberine göre, aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 asker, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’yu devirmeye yönelik bir darbe planlamakla suçlanmıştı.

SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULDU

İsmini açıklamayan bir askeri kaynak, darbe girişimiyle bağlantılı olduğu düşünülen askerlerin ordu tarafından gözaltına alındığını, ayrıca yaklaşık 20 subaydan oluşan özel bir komisyonun olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü aktardı.

HÜKÜMET "ASILSIZ" DEDİ, KOMUTANLAR DEĞİŞTİ

Nijerya hükümeti ise Tinubu’ya karşı darbe planlandığı iddialarını “asılsız” olarak nitelendirmişti.

Bununla birlikte, 24 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tinubu, Genelkurmay Başkanı dahil birçok üst düzey komutanı görevden alarak ordunun komuta kademesinde değişikliğe gitmişti.