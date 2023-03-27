Nikolay Patruşev: Rusya'nın varlığı tehdit edilirse ABD'yi yok edecek silahlarımız var

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'ye yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulundu......
Washington'a seslenen Patruşev, Moskova'nın nükleer gücünün "hafife alınmaması" gerektiğini söyledi.
ABD'ye çatışma uyarısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki, Rossiiskaya gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin varlığının tehdit edilmesi halinde ABD dahil "her düşmanı yok edecek silahlara" sahip oldukları konusunda uyardı:
"Dar görüşlü bir aptallık"
Kendi propagandalarının tuzağına düşen Amerikalı politikacılar, Rusya ile doğrudan bir çatışma durumunda ABD'nin önleyici füze saldırısı başlatabileceğinden ve bundan sonra Rusya'nın artık yanıt veremeyeceğinden eminler. Bu dar görüşlü bir aptallık ve çok tehlikeli.
Rusya sabırlıdır ve askeri üstünlüğüyle kimseyi korkutmaz. Ancak varlığına yönelik bir tehdit durumunda Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere herhangi bir düşmanı yok edebilecek modern benzersiz silahlara sahiptir.
Batı'ya peş peşe uyarılar
Rusya, geçen yıl şubat ayında Ukrayna'ya on binlerce asker göndermesinin nedenlerinden birinin, Kiev'in "ABD liderliğindeki NATO savunma ittifakıyla yakınlaşmasından kaynaklı güvenlik tehdidine" karşı koymak olduğunu belirtmişti.
O zamandan beri Moskova, Batı'yı, kendisine karşı nükleer tehditlerde bulunmakla suçladı ve Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi durumunda nükleer silahları kullanmaya hazır olduğunun altını çizdi.
Putin, geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'a taktik nükleer füzeler konuşlandıracağını duyurdu.