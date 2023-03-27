Nikolay Patruşev: Rusya'nın varlığı tehdit edilirse ABD'yi yok edecek silahlarımız var

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Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'ye yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulundu......

Washington'a seslenen Patruşev, Moskova'nın nükleer gücünün "hafife alınmaması" gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki, Rossiiskaya gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin varlığının tehdit edilmesi halinde ABD dahil "her düşmanı yok edecek silahlara" sahip oldukları konusunda uyardı:

Kendi propagandalarının tuzağına düşen Amerikalı politikacılar, Rusya ile doğrudan bir çatışma durumunda ABD'nin önleyici füze saldırısı başlatabileceğinden ve bundan sonra Rusya'nın artık yanıt veremeyeceğinden eminler. Bu dar görüşlü bir aptallık ve çok tehlikeli.



Rusya sabırlıdır ve askeri üstünlüğüyle kimseyi korkutmaz. Ancak varlığına yönelik bir tehdit durumunda Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere herhangi bir düşmanı yok edebilecek modern benzersiz silahlara sahiptir.