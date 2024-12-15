Nikos Dendias: Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücü Yunanistan'dan 14 kat fazla

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Yerli ve milli projelere ağırlık veren Türkiye, insansız hava araçları, zırhlı araçlar, denizaltılar ve füze sistemleri gibi pek çok alanda önemli başarılara imza atıyor.

Bu alanda Türkiye'nin attığı stratejik adımlar da dünya genelinde dikkat çekiyor.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİ HARCAMASI 14 KATIMIZ"

Yunanistan Ulusal Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunan meclisinde muhalefet kesiminden gelen savunma harcamalarına reddederek Türkiye üzerinden cevap verdi.

Yunan bakan parlamentodaki bütçe taslağının onaylanması için yapılan tartışmalarda Türkiye'nin Yunanistan'dan 14 kat daha fazla savunma sanayii harcaması yaptığını vurgulayan Dendias, Türklerin gerçek bir tehdit olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DEN GELEN GERÇEK BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Dendias şunları söyledi: