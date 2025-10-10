Nobel Barış Ödülü'nü alan Machado, İsrail yanlısı çıktı

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü’nü almasının ardından geçmişte yaptığı İsrail yanlısı açıklamalarla yeniden tartışma konusu oldu.

"KUDÜS'E BÜYÜKELÇİLİK AÇACAĞIZ"

Machado, geçmişteki açıklamalarında, “Bir gün İsrail ile Venezuela çok daha yakın ilişkilere sahip olacak. Büyükelçiliğimizi Kudüs’e taşıyacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

KOMİTE'NİN GEREKÇESİ

Norveç Nobel Komitesi, Machado’ya ödülü, Venezuela halkının demokratik haklarını savunmadaki çabaları ve demokrasiye adil, barışçıl bir geçiş sağlama mücadelesi nedeniyle verdi. Ödül, eski Venezuela Ulusal Meclisi üyesi olarak yürüttüğü çalışmalar dikkate alınarak takdim edildi.

ABD YANLISI VE MADURO KARŞITI

Venezuela’nın önde gelen muhalif siyasetçilerinden olan Machado, 7 Ekim 1967’de Caracas’ta doğdu. Üniversitede endüstri mühendisliği eğitimi aldı, ardından finans alanında uzmanlaştı. 2002’de Sumate sivil toplum örgütünü kurarak seçim şeffaflığı için çalıştı. 2011-2014 yılları arasında Ulusal Meclis üyeliği yaptı.

TRUMP'IN NOBEL ISRARI

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca Nobel Barış Ödülü’nü almayı istediğini defalarca dile getirmişti. Trump, yedi savaşı sona erdirdiğini ve bu nedenle ödülü hak ettiğini öne sürmüş, kararın kendisi için değil barış için verildiğini savunmuştu.

Machado’nun kazanması, Venezuela’daki demokrasi mücadelesine dikkat çekerken, Trump’ın uzun süredir talep ettiği ödül gündemde tartışmalara yol açtı.