Nobelli Maria Corina Machado'dan darbe çağrısı

Nobel Barış Ödülü verilen Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ülkesini sık sık ABD Başkanı Donald Trump'a şikayet eden Machado, son olarak ise darbe çağrısında bulundu.

Machado, sosyal medya hesabından ses kaydıyla yaptığı paylaşımda güvenlik güçlerine seslendi.

"HANGİ TAFAFTA OLACAĞINIZA KARAR VERİN"

Machado, "Sevgili Venezuelalılar, özgürlük isteyen bu toprakların haykırışı hem ülke içinde hem de dışında giderek büyüyor ve yankılanıyor. 30 milyon kişi olarak, artık çökmeye yüz tutmuş suçlu bir rejime karşı başkaldırıyoruz.

Bu rejim tüm halkımızı esir aldı. Bizi sevdiklerimizden ayırdı ve kasıtlı olarak aç bıraktı.

Venezuela’nın özgürlük anı geldiğinde bugün bu özgürlük yolunda hangi tarafta olacağınıza karar verin. Olacak olan şey zaten olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

ORDUYA 'HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI

Güvenlik güçlerinden Devlet Başkanı Maduro'nun emirlerine karşı çıkmalarını isteyen Machado, şunları kaydetti:

"Bu suç rejiminin emirlerine hala uyanlara sesleniyorum: Kendi halkınız için istediğiniz şey bu mu? Bu vahşeti işledikten sonra huzurla uyuyabiliyor musunuz?

Çocuklarınız, aileniz, ülkeniz için istediğiniz gelecek bu mu? Bu küçük kızın gözyaşları, tüm Venezuela’nın gözyaşlarıdır.

Şunu çok iyi bilin: Eğer şimdi, tam da bu anda harekete geçmezseniz o acı çığlıklar sizi asla terk etmeyecek. Her gece başınızın içinde yankılanacak.

Silahlarınızı indirin ve kendi halkınıza saldırmayın. Kahraman olun, suçlu değil. Aileniz için gurur olun, utanç değil. Yaklaşmakta olan o gün geldiğinde bize katıl. Venezuela ve kardeşlerin seni bekliyor."

NETANYAHU'DAN DESTEK İSTEMİŞTİ

Machado, Maduro'yu devirmek için Netanyahu'dan destek istemişti

Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından İsrail'e verdiği açık destek ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetiyle kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Medyada yer alan iddialara göre Machado, 2018'de Netanyahu'dan Venezuela'ya müdahale için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine aracılık etmesini istemişti.

Bu istekte Machado'nun, iktidara gelmesi halinde İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden kuracağını ısrarla belirttiği kaydedilmişti.