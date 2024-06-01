Norveçli bir baba yanlışlıkla kızının pornografik görüntülerini aldı Norveç'te terapist olarak çalışan Tone Haldorsen, evli bir babanın kendisine şoke edici bir hikaye ile başvurduğunu ve intihar düşünceleri yaşadıktan sonra yardım istediğini açıkladı.

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Norveç'te bir adamın başına talihsiz bir olay geldi.

Terapist Tone Haldorsen, evli bir babanın kendisine şok edici bir hikaye ile başvurduğunu ve intihar düşünceleri yaşadıktan sonra yardım istediğini açıkladı.

Adam, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yerel bir profile rastladığını ve aylarca bu içerik üreticisiyle etkileşimde bulunduğunu, ancak sonunda üreticinin kızı olduğunun farkına varıp dehşete düştüğünü paylaştı.

Bild'in haberine göre; "Bu durum neredeyse aralarındaki ilişkiyi yok edecekti," diyen Haldorsen, "Babanın kızıyla ilgili cinsel bir şey yapma düşüncesi onu fiziksel olarak hasta etti. Şimdi onun bedeni, fantezilerinin ve sadakatsizliğinin kaynağı olmuştu" dedi.

Daha yakın ilişki kurdular

Haldorsen, babanın hala kızının annesiyle evli olduğunu ve kadının bu olaydan haberdar olmadığını belirtti.

Baba ve kız ile bir süre danışmanlık yaptıktan sonra ikisinin de artık çok daha iyi durumda olduğunu ve bu olaydan sonra neredeyse daha yakın bir ilişki kurduklarını belirtti.

Kızının yüzünü hiç görmedi

Bir cinsellik uzmanı ve evlilik/ilişki danışmanı olarak çalışan Haldorsen, adamın kızının bedenine aylarca hayranlık duyduğunu ve rahatsız edici gerçeği öğrenmeden önce durumdan habersiz olduğunu söyledi.

Adam, kızının yüzünü hiç görmediğini çünkü her zaman kapalı olduğunu ve kızını çıplak görmediği için kim olduğunu tanıyamadığını açıkladı.