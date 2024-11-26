Norveç'te 87 hastasına tecavüz edip kayda alan doktor yakalandı

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Norveç'i sarsan tecavüz skandalı...

Norveç kıyısındaki 2 bin 600 nüfuslu küçük bir kasaba olan Frosta'da muayenesi bulunan eski bir jinekolog, hastalarına tecavüz etmekle suçlandı.

Tecavüzlerin, 20 yıl boyunca devam ettiği ileri sürüldü.

87 KİŞİYE TECAVÜZ ETTİ

55 yaşındaki Arne Bye isimli doktor, iddia edilen cinsel saldırılar sırasında en küçüğü 14 ve 15 yaşlarında olan iki çocuğa yönelik cinsel istismar da dahil olmak üzere, 87 ayrı suçlamayla yargılanıyor.

Bye'ın tecavüz ettiği iddia edilen en yaşlı kadının 67 yaşında olduğu ifade edilirken, 3 tecavüz ve 35 görev suistimali suçlamasını kabul eden sanığın 21 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

TECAVÜZLERİNİ KAYDETTİ

Doktorun, muayenehanesinde saldırı görüntülerini filme aldığı ortaya çıktı.

Polis, soruşturma sırasında jinekolojik muayeneler de dahil olmak üzere 6 bin saatten uzun süren cinsel istismar görüntüsüne el koyduğunu açıkladı.

DEODORANT ŞİŞELERİYLE İSTİSMAR ETTİ

Yetkililer, "hassas ve ayrıntılı" olarak nitelendirdikleri bu video görüntülerinin hastanın bilgisi dışında kaydedildiğinin tespit edildiğini vurguladı.

Bye'ın, hiçbir tıbbi gerekçesi olmamasına rağmen kadın hastalarına "deodorant ve şişe benzeri ve silindirik bir cisim" soktuğu iddia edildi.

20 YILLA YARGILANIYOR

Yargılaması devam eden doktor, 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.