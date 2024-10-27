Notre-Dame Katedrali 7 Aralık'ta açılacak

DHA

Fransa'nın ünlü yapılarından Notre-Dame Katedrali, 2019 yılında çıkan yangında ağır hasar görmüştü.

5 yıldır yoğun bir şekilde restorasyon çalışmalarında sona gelindiği açıklandı.

7 ARALIK'TA AÇILACAK

Paris'in sembolü Notre Dame Katedrali, 2019'da yaşanan yıkıcı yangının ardından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 7 Aralık’ta yeniden ziyarete açılacak.

Fransız bakanlar, katedrale giriş için turistlerden ücret alınması yönünde bir adım atmaya hazırlanıyor.

TURİSTLERE ÜCRETLİ OLACAK

Kültür Bakanı Rachida Dati, Avrupa'nın birçok önemli dini mekanında giriş ücretinin uygulandığını söyleyerek, Notre Dame için sembolik bir ücret belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Ziyaretçi başına 5 euro alarak Notre Dame’ın yılda 75 milyon euro gelir elde edebileceğini aktaran Bakan Dati, böylece hem katedralin korunması hem de diğer tarihi mirasların restorasyonu için kaynak sağlanabileceğini belirtti.