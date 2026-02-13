NYT: ABD, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi grubunu Orta Doğu'ya gönderecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi, İran'a yönelik olası saldırı planları kapsamında yeni adım attı.

Gazeteye konuşan dört hükümet yetkilisi, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

MAYIS'A KADAR ANA LİMANA DÖNMEYECEKLER

İsimleri açıklanmayan yetkililer, uçak gemisi ve grubunun, nisan sonu ile mayıs başına kadar ana limana dönmeyeceğini söyledi.

LINCOLN VE BERABERİNDEKİ GRUBA KATILACAKLAR

Uçak gemisi grubu, Orta Doğu'da halihazırda bulunan bir diğer uçak gemisi "USS Abraham Lincoln" ve beraberindeki taarruz grubuna katılacak.

İRAN'A OLASI SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Son günlerde ABD medyasında, İran'a olası saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun gönderilmesi konusunda hazırlık yapıldığına dair iddialar çıkmıştı.

USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU'YA KONUŞLANMIŞTI

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu’da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

İRAN'I 'DAHA KÖTÜ BİR SALDIRI' İLE TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

"FİLO GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR"

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.