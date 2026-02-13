Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek için Filistin Milli Takımı formalarını imzaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in yıllardır Filistin topraklarında yaptığı soykırıma dünyanın çeşitli tanınmış isimlerinden tepkiler geliyor.

Ancak futbol dünyasında biri var ki; zalim İsrail'in yüzüne gerçekleri birer birer haykırıyor.

Her fırsatta Filistin'deki insanlık dramını dünyaya duyuran Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yine kalplere dokunacak bir harekete imza attı.

AMPUTE FUTBOL TAKIMININ FORMALARINI TEK TEK İMZALADI

Gazze'de bulunan İrade Ampute Futbol Takımı, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin kalbinden futbol dünyasının zirvesine. Gazze İrade Takımı'ndaki kahramanlarımız 'filozof' Pep Guardiola'dan özel mesaj ve imza aldı." ifadelerini kullandı.

"BU SADECE BİR KUMAŞ PARÇASI DEĞİL!"

İspanyol teknik adama desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirten İrade Ampute Futbol Takımı, "Bu forma sadece bir kumaş parçası değil, sakatlığa meydan okuyan ve hayallerinin peşinden koşan her oyuncunun gurur madalyasıdır. Bizde, kendimizde gördüğümüzü gören Guardiola'ya teşekkür ederiz: imkansızı bilmeyen kahramanlar." dedi.

GUARDIOLA'YI ONURSAL ANTRENÖR OLARAK İLAN ETTİLER

Guardiola'nın Filistin kefiyesiyle fotoğrafını taşıyan ampute futbolcular, daha önce de Gazze'de yıkıntılar arasında futbol oynadıkları görüntüleri paylaşmıştı.

İrade Ampute Futbol Takımı oyuncuları kaydettikleri videoyla Guardiola'yı takımın onursal antrenörü olarak kabul etmişti.

Öte yandan Guardiola, Filistin'de yaşanan katliamı eleştirdiği için kendisine 'Sen bir futbol menajerisin, futbola odaklan' diyen Manchester Yahudi Temsilciler Konseyi'ne dikkat çeken bir cevap vermişti.

"BEN TARAFSIZ DEĞİLİM, FİLİSTİNLİYİM"

Guardiola şu ifadeleri kullanmıştı:

"Futbola odaklan, küresel konulara girme, şundan bahsetme, bundan bahsetme diyorlar. Dünya sessiz kalıyor. Dünya bunu istiyor değil mi? Sessiz ol, hiçbir şey söyleme... Bence tam tersi ama neyse durum bu. Ben tarafsız değilim, ben Filistinliyim."

"NEDEN HİSSETTİKLERİMİ İFADE ETMEYEYİM Kİ?"