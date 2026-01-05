NYT: ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi, Trump destekçilerini ikiye böldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'yla, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ABD'ye getirilmesi ile sonuçlanan gerilimi, kamuoyu tarafından çeşitli tepkilerle karşılandı.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerini de ikiye böldü.

Venezuela'ya yönelik askeri müdahale, birçok Cumhuriyetçi tarafından bir "zafer" olarak değerlendirilip kutlansa da "MAGA" hareketinin destekçileri ile bazı Cumhuriyetçiler arasında askeri müdahaleye tepki gösterenler de oldu.

ESKİ DANIŞMANI BANNON KONUŞTU

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, "War Room" adlı podcast programında, Venezuela'ya askeri operasyonun yürütülüş şeklinden övgüyle bahsetti.

Ancak Bannon, askeri müdahale hakkında net bir mesaj verilmediğini ve bu durumun tabanı öfkelendirip şaşkınlığa uğrattığını ifade etti.

Bannon, Trump'ın açıklamalarının yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Hamas ve Hizbullah'ı hedef alan açıklamalarının "kafa karıştırdığını" söyledi.

YORUMCU OWENS "DÜŞMANCA BİR İŞGAL" DEDİ

ABD'li sosyal medya fenomeni ve cumhuriyetçi yorumcu Candace Owens, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) "küresel psikopatların" emriyle "bir ülkeye daha düşmanca bir işgal düzenlediğini" belirtti.

Owens, askeri müdahaleyi ABD'nin Suriye, Afganistan ve Irak'taki eylemleriyle karşılaştırdı.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler arasında da askeri müdahaleyi eleştirenler oldu.

ŞİRKETLERE VE BANKALARA HİZMET ETMEKLE SUÇLADI

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Trump yönetimini ABD halkına hizmet etmemekle suçladı.

Greene, yönetimin büyük şirketlere, bankalara ve petrol şirketlerinin yöneticilerine hizmet ettiğini savundu.

"PETROL ÇIKARLARI VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ" İÇİNDİ

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie de yönetimin Venezuela'daki müdahalesinin "uyuşturucuyla mücadele amacı taşımadığını, petrol çıkarları ve rejim değişikliğini" hedeflediğini söyledi.

Massie, "Biz bunun için oy vermedik." ifadesini kullandı.