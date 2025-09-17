Obama, aktivist Kirk'in ölümü sonrası Trump yönetiminin tutumunu eleştirdi

ABD'li aktivist Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

The New York Times'ın haberine göre eski ABD Başkanı Barack Obama, Pensilvanya eyaletinin Erie şehrinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "korkunç ve trajedi" diye nitelediği Kirk'ün ölümünün ardından ABD'li aktivistin görüşlerinin ülkede tartışılabileceğini ifade etti.

OBAMA, HÜKÜMETİN TUTUMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Obama, Kirk'ün ölümünden sonra hükümetin tutumuna dikkati çekerek, Trump ve yardımcılarının daha önce siyasi rakiplerini "hedef alınması gereken düşmanlar" olarak nitelendirdiğini ve bu durumun ülkedeki daha büyük soruna işaret ettiğini söyledi.

Bu sorunla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Obama, Kirk'ün fikirlerine katılmayan kişilerin hala karşıt görüşlerini ifade edebilmesi gerektiğini belirtti.

Obama, 2015'te beyaz üstünlükçü Dylann Roof'un 9 siyahiyi öldürdüğünü hatırlatarak, "ABD Başkanı olarak benim yanıtım, 'Bu sıkıntılı genç adamı böyle bir şiddet eylemi yapması yönünde kim etkilemiş olabilir? Öyleyse siyasi rakiplerimi hedef alıp bunu kullanayım.' değildi." ifadelerini kullandı.

CHARLIE KIRK SUİKASTI

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Robinson, "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Trump, Kirk'ün ölümünün ardından yaptığı açıklamalarda Demokratları hedef almış, ülkede "radikal solcu bir grup çılgınla" uğraştıklarını söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Kirk'ün ölümünü kutlayan, onaylayan ve olaya dair uygunsuz paylaşımlarda bulunan kişilerin hesap vermesi gerektiğini belirtmişti.