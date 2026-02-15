Obama'dan Trump'ın 'ırkçı' paylaşımına tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın kafalarının maymun bedenlerine yerleştirilmiş bir şekilde tasvir edildiği 'ırkçı' bir paylaşım yapmıştı.

Obama, podcast yayınında yaptığı açıklamada, Trump'ın Amerikan Truth Social hesabından paylaşılan tartışmalı videoya tepki gösterdi.

"BU SÖYLEMLER GÜNDEMİ DAĞITIYOR"

ABD'de siyasi söylemin sertleştiğini ve kamuoyundaki tartışma düzeyinin gerilediğini ifade eden Obama, bu söylemlerin dikkat çektiğini ancak aynı zamanda gündemi dağıtan bir unsur olduğunu dile getirdi.

"UTANÇ HİSSİ DE KALMAMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Obama, sert siyasi dilin özellikle sosyal medya ve televizyon tartışmalarında yaygınlaştığını belirterek, "Sosyal medyada ve televizyonda bir tür palyaço gösterisi yaşanıyor. Gerçek olan şu ki eskiden makamın gerektirdiği nezaket, saygı ve ölçülülük duygusuna sahip olması beklenen kişilerde artık utanç hissi de kalmamış gibi görünüyor. Bu kayboldu." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN TARTIŞMALI PAYLAŞIMI

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine montajlandığı görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamış ve daha sonra kaldırılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanmış, paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.

TRUMP ÖZÜR DİLEMEDİ

Trump, yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından paylaşılan videonun "ırkçı" kısmını kınamış, paylaşım için özür dilemeyeceğini söylemişti.