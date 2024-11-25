Olaf Scholz, Almanya federal seçimlerinde tekrar aday olacak

Haber Merkezi

Almanya'da hükümet krizi sürüyor.

Başbakan Olaf Scholz'un isteği üzerine Maliye Bakanı ve Özgür Demokratik Parti (FDP) lideri Lindner'i görevden alınmasıyla başlayan hükümet krizi, koalisyon hükümeti partileri arasında ayrılıkla sonuçlanmıştı.

Trafik lambası olarak adlandırılan Sosyal Demokrat Parti ve Özgür Demokratik Parti ittifakı tamamen parçalanmış ve erken seçim kararı alınmıştı.

Sosyal Demokrat Parti, 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek erken seçim için adayını resmen açıkladı.

SCHOLZ'A TEKRAR ŞANS TANINDI

İktidardaki Sosyal Demokratlar (SPD) parti konferansı için toplanarak seçim adaylarını duyurdu.

SPD, mevcut Başbakan Olaf Scholz'u resmen aday gösterdi.

11 OCAK'TA ADAYLIĞI ONAYLANMALI

Scholz'un adaylığı, SPD içinde iki haftadır devam eden gergin tartışmaların ardından geldi.

Scholz'un adaylığının, artık 11 Ocak'ta yapılacak parti kongresinde resmen onaylanması gerekiyor.