Olaf Scholz'dan aşırı sağın seçim başarısına yorum: Endişe verici Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağ AfD'nin büyük kazanımlar elde ettiği ve koalisyonunun kaybettiği iki bölgesel seçimin sonuçlarını "acı" ifadesiyle nitelendirdi.

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Avrupa, Almanya'daki seçimde sandıktan çıkan aşırı sağı konuşuyor.

Almanya için Alternatif (AfD), Thüringen'de hafta sonu yapılan seçimlerde elde ettiği sonuçla İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da eyalet meclisi seçimini kazanan ilk aşırı sağ parti oldu.

AfD, dün geç saatlerde yapılan tahminlere göre Saksonya'daki seçimlerde de muhafazakarların ardından ikinci sırada yer aldı.

Diğer partilerin çoğunluğu sağlamak için kendisiyle iş birliği yapmayı reddetmesi nedeniyle AfD'nin, hükümet kurması pek olası görünmüyor.

Yine de milliyetçi, göç karşıtı politikalar güden ve Rusya'yı destekleyen AfD, her iki eyalette de yargıçların veya üst düzey güvenlik yetkililerinin atanması gibi üçte iki çoğunluk gerektiren kararları engellemeye yetecek kadar sandalye kazanması durumunda daha önce benzeri görülmemiş bir güç sahibi olacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ"

Merkez sol Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) vekili olarak konuştuğunu belirten Scholz, Reuters'a yaptığı açıklamada "Saksonya ve Thüringen'de AfD'nin aldığı sonuçlar endişe verici." dedi.

İktidardaki üç parti de oy kaybederken, sadece SPD iki eyalet parlamentosunda kalmak için gereken yüzde 5'lik barajı rahatça aşabildi.

"ÜLKEMİZİN İTİBARINI ZEDELİYOR"

Scholz, "Ülkemiz buna alışamaz ve alışmamalı. AfD Almanya'ya zarar veriyor. Ekonomiyi zayıflatıyor, toplumu bölüyor ve ülkemizin itibarını zedeliyor." dedi.

Almanya'da genel seçimlere bir yıl kala gerçekleşen eyalet seçimlerinde sonuçlar Scholz'un bölünmüş koalisyonunu cezalandırırken bu durum, ülkede iç çatışmaları şiddetlendirebilir.

SPD'nin ilk kez bir eyalette parlamentosunun dışında kalabileceği yönündeki daha kötü tahminlerin gerçekleşmediğini kaydeden Scholz, "Pazar günkü seçim sonuçları bizim için de acı." dedi.

Scholz'un koalisyonunda yer alan Yeşiller ve Hür Demokratlar Thüringen parlamentosuna giremedi.