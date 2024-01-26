Orban'dan Kristersson'a davet: Macaristan ile İsveç, NATO üyeliğini görüşecek Macaristan Başbakanı Orban, İsveçli mevkidaşı Kristersson'u ülkesine davet etti. Kristersson, "Budapeşte'de sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

AA & Ensonhaber

Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Başbakan Viktor Orban, "İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Orban, ardından İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'u Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye davet etti.

NATO diyaloğu

Kristersson da Orban ile ülkesinin NATO üyeliği konusunda uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Kristersson, hükümetin internet sayfasından yayınladığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği konusunda görüşme yapmak üzere kendisini Budapeşte'ye davet eden Orban'a teşekkür etti.

"Budapeşte'de sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

Daveti kabul ettiğini belirten Kristersson, Orban'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

Uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde de buluşma fırsatımız olacak.



İsveç'in NATO üyeliğinin Macaristan Parlamentosunda onaylanması da ikili ilişkilerimizin gelişmesine ve sağlam zemine oturmasına yardımcı olacak.

Kristersson'a Macaristan daveti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X'ten 23 Ocak'ta yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: