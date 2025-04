Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Erdoğan açıklaması: Haklı davamızın güçlü savunucusu

Haber Merkezi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN HAKLI DAVAMIZIN GÜÇLÜ BİR SAVUNUCUSU VE DESTEK SÜTUNUDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kosova’ya her zaman destek veren, her zorlukta ve başarıda yanlarında duran bir lider olduğunu belirten Osmani, "Erdoğan, dostluğun ve ortak vizyonun güçlü bir sesidir. Kosova’nın kendini kanıtlamış bir dostu, haklı davamızın güçlü bir savunucusu ve devlet kurma sürecimizin her aşamasında sağlam bir destek sütunudur." görüşünü paylaştı.

Osmani, Türkiye’nin, barış, güvenlik ve bölgesel kalkınma konularında önemli bir ortak olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güven, saygı ve gelecek vizyonu üzerine inşa edildiğini vurguladı.