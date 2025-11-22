Otomotiv devi 256 bin aracı geri çağırdı: Ücretsiz onarılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honda, ABD’de yüz binlerce aracı etkileyen ciddi bir yazılım arızası nedeniyle geniş kapsamlı bir geri çağırma programı başlattı.

2023–2025 model yıllarına ait Accord Hybrid araçlarda tespit edilen risk, sürüş sırasında aniden güç kaybına yol açabileceği için “kritik güvenlik sorunu” olarak değerlendirildi.

HAREKET HALİNDEYKEN GÜÇ KESİLİYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, sorunun kaynağı entegre kontrol modülü (ICM) yazılımındaki hata.

Hatalı yazılım, araç içindeki iletişim problemlerini yanlış biçimde CPU arızası gibi algılayarak modülün kendini yeniden başlatmasına neden oluyor.

Bu yeniden başlatma sırasında motor gücü dahil birçok kritik sistemin aniden devre dışı kalabildiği belirtiliyor.

ÜCRETSİZ GÜNCELLEME YAPILACAK

Honda, arızanın tedarikçi firmadan kaynaklanan hatalı yazılım programlaması nedeniyle ortaya çıktığını açıkladı. ICM’ye eklenen yeni fonksiyonların elektrik yükünü artırdığı, bunun da yazılımın elektriksel parazitleri doğru yorumlayamamasına yol açtığı ifade edildi.

Şirket, bu hatanın sürüş güvenliğini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Geri çağırılan 256 binden fazla Accord Hybrid aracın yetkili bayilerde ücretsiz şekilde yazılım güncellemesine tabi tutulacağını duyurdu.