Özbekistan: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Senato Başkanı Birinci Yardımcısı Safayev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme mücadelesinin yanında olduklarını belirtti.

AA

Orta Asya'dan Azerbaycan'a destek mesajı gönderildi.

Özbekistan Senato Başkanı Birinci Yardımcısı Sadık Safayev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi.

Safayev, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki yerel antiterör faaliyetlerine ilişkin konuştu.

Özbekistanlı yetkili, "Özbekistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlama kararlılığını memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Azerbaycan'ın başta toprak bütünlüğü ve adaletin yeniden tesis edilmesi olmak üzere her alanda kaydettiği başarılarından duydukları memnuniyeti dile getiren Safayev, şöyle dedi:

Bakü'ye destek mesajı

Azerbaycan'ın tüm zorluklara rağmen toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme ve koruma yönünde verdiği haklı mücadeleyi destekliyor, hükümetin ve halkının kararlılığını alkışlıyoruz.

"Karabağ'ı dünyanın en cennet bölgelerinden biri yapacaklar"

Eminim ki Azerbaycan kısa sürede Karabağ'ı dünyanın en cennet bölgelerinden biri haline getirecek ve Şuşa, kollarını açarak dünyanın her yerinden misafirlerini bu güzelliklerin tadını çıkaracak şekilde ağırlayacaktır.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)