Özbekistan’da dikkat çeken yasa: Kitap okuyan mahkum cezasını azaltabilecek!

Özbekistan’da cezaevlerinde dikkat çeken bir dönem başlıyor. Artık mahkumlar, yalnızca zaman geçirmek için değil, özgürlüklerine kavuşma yolunda da kitaplara sarılacak.

Senatodan geçen yeni yasa ile birlikte mahkumlar, belirlenen özel listeden kitaplar okuyarak ve ardından yapılan sınavı başarıyla tamamlayarak cezalarında indirim kazanabilecek.

Uygulamaya göre bir mahkum, yılda 3 günden 30 güne kadar ceza indirimi elde edebilecek. Ancak bu fırsat tüm tutuklular için geçerli değil; müebbet hapis cezası alanlar düzenlemenin dışında tutuluyor.

13 BİN 500’DEN FAZLA MAHKUM YARARLANABİLECEK

Yetkililerin verdiği bilgilere göre ülkedeki 13 bin 500’den fazla mahkum bu uygulamadan yararlanma şansına sahip. Amaç yalnızca ceza indirmek değil; aynı zamanda mahkumların eğitimine, kişisel gelişimine ve yeniden topluma kazandırılmasına katkı sağlamak.

Euronews'in haberine göre; İçişleri Bakanlığı yetkilisi Shakhrizod Shokirov, yasanın kabulü öncesinde Brezilya, İtalya ve Bolivya gibi ülkelerdeki benzer sistemlerin incelendiğini belirtti.

Shokirov, “Brezilya'da 2012'den bu yana mahkumlar okudukları her kitap için cezalarını yılda dört günden 48 güne kadar azaltabiliyor. Biz de bu sonuçları değerlendirdik ve sistemimizi bu doğrultuda şekillendirdik” ifadelerini kullandı.

SINAVI GEÇEN CEZA İNDİRİMİ ALACAK

Dünya gündeminde dikkat çeken bu yeni sistemde kitap okuyan mahkumlar, özel bir komite tarafından değerlendirilecek sınavlara tabi tutulacak.

Bu komitede yerel meclisler, sivil toplum kuruluşları ve cezaevi idarecileri yer alacak. Yalnızca sınavı geçen mahkumlar ceza indirimi almaya hak kazanacak.