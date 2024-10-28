Özbekistan'da genel seçimin kazananı Liberal Demokrat Parti oldu

AA

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, ülkede yeni anayasanın kabulünün ardından dün yapılan ilk genel seçimin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Zayniddin Nizamhocayev, ülkede ilk defa çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre düzenlenen seçimde oylara ilişkin verileri paylaştı.

19 MİLYON 944 BİN KAYITLI SEÇMEN BULUNUYOR

Seçimde oyların yüzde 42,7'sini alan Liberal Demokrat Parti'nin 64, oyların yüzde 19,3'ünü alan Milli Yükseliş Demokrat Partisi'nin 29, oyların yüzde 14'ünü alan "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi'nin 21, oyların yüzde 13'ünü alan Halk Demokrat Partisi'nin 20 ve oyların yüzde 10,7'sini alan Özbekistan Ekoloji Partisi'nin ise 16 milletvekilliği elde ettiği kaydedildi.

Ayrıca, Nizamhocayev, ülkede toplam 19 milyon 944 bin kayıtlı seçmenin bulunduğunu bildirerek, seçime katılım oranının yüzde 74,72 olarak gerçekleştiğini, 15 milyon 27 bin 529 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

875 ADAY 150 SANDALYE İÇİN YARIŞTI

Seçimde Milli Yükseliş Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi ve Ekoloji Partisinden toplam 875 aday 150 sandalye için mücadele etti.

10 BİN 717 SANDIKTA OY KULLANILDI

Seçmenler, ülke genelinde 75 seçim bölgesinde kurulan 10 bin 717 sandıkta oyunu kullandı.

Yurt dışındaki Özbek vatandaşlar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 39 yabancı ülkedeki Özbekistan'ın diplomatik temsilciliklerinde 56 sandık kuruldu.

Ayrıca, seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Devletleri Teşkilatının da bulunduğu kuruluşlardan 1000'e yakın uluslararası gözlemci takip etti.

İL MECLİSİNE SEÇİLENLER, BÖLGELERİNİ SENATODA TEMSİL EDECEK SENATÖRLERİ SEÇECEK

Başkanlık sistemiyle yönetilen Özbekistan'da parlamento, Yasama Meclisi ve Senatodan oluşuyor.

Ülke parlamentosunun alt kanadı ve daimi çalışan Yasama Meclisi 150 milletvekilinden, üst kanadı olan ve 3 ayda bir toplanan Senato ise 65 üyeden ibaret.

İl meclislerine seçilenler, gelecek ay yapılacak toplantılarında, bölgelerini Senatoda temsil edecek senatörleri seçecek.

Senatoda, ülke genelindeki 14 bölgenin her biri 4'er senatör ile temsil edilecek, 9 senatör ise cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

SEÇİM YASASI, İLK DEFA BU SEÇİMLERDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına takdim etme hakkına sahip olacak.

Ülkede ilk defa bu seçimlerde yürürlüğe giren seçim yasasına göre, Yasama Meclisi seçimleri, çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre gerçekleştirildi.

ARALIK 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Yasama Meclisince 31 Ekim 2023'te kabul edilen "çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil" sistemine geçiş yasası, 24 Kasım 2023'te Senato tarafından onaylanmasının ardından, Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Öte yandan, Özbekistan'da Aralık 2019'da yapılan son genel seçimlerde, 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Partisi 53, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 24, Halk Demokrat Partisi 22 ve Özbekistan Ekoloji Partisi de 15 sandalyeye sahip olmuştu.