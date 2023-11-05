Özgür Özel'e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu dünyanın gündeminde Genel başkanlık seçiminde yenilgiye uğrayan Kılıçdaroğlu, uluslararası basının gündemine oturdu. Yapılan yorumlarda, Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın küçük siyasi partilerine çok fazla taviz verdiği belirtilirken, Özel'in reform çağrısında bulunduğu kaydedildi.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için iki isim yarıştı.

Partinin uzun süredir liderlik koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel seçimden birinci çıkmak için mücadele verdi.

İkinci tur oylamada Özel 812 oy, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı.

Ortaya çıkan tablo sonrası Kılıçdaroğlu, "Yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

Uluslararası medya kuruluşları, CHP'deki genel başkanlık yarışını yakından izledi.

Financial Times: Kılıçdaroğlu yine kaybetti

İngiltere merkezli Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun genel seçimden sonra da kaybettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'a kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, yeni bir yenilgi daha yaşadığı ifade edildi.

Haberde şu ayrıntılar dikkat çekti:

Karar, Kılıçdaroğlu'nun 2010'da CHP genel başkanı olmasından bu yana Türkiye muhalefetindeki en önemli değişikliğe işaret ediyor.



Özel, 'Partimizin bir süredir izlediği utanç verici ve pasif siyasete karşı cesur ve kararlı bir politika öneriyorum' dedi.

Küçük siyasi partilere çok fazla taviz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yenilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, muhalefetten sert tepkilerle karşılaştığı, parti içinden bazı isimlerin de Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya katılan küçük siyasi partilere çok fazla taviz verdiğini söylediğine dikkat çekildi.

Özel'den reform çağrısı

49 yaşındaki eski eczacı Özel'in, uzun süredir Kılıçdaroğlu'nun müttefiki olarak görüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

Partinin nasıl yönetileceği ve gelecek seçimlere nasıl yaklaşılacağı konusunda reform çağrısında bulunuyor. Kapsayıcı bir yaklaşım benimseyeceğine söz veriyor.

Reuters: Acı yenilgi sonrası aday oldu

Ana muhalefet partisi CHP'nin, Özgür Özel'i Mart 2024'teki yerel seçimler öncesinde yeni lider olarak seçtiğini yazan Reuters, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık görev süresinin sona erdiğini vurguladı.

Haberde şu notlar paylaşıldı:

Özel, Kılıçdaroğlu ve CHP'nin mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aldığı acı yenilginin ardından adaylığını eylül ayında açıkladı.

Deutsche Welle: Erdoğan'a kaybettikten sonra gitti

Almanya basınından Deutsche Welle, CHP'deki genel başkanlık değişiminin sonucunu okurlarıyla paylaştı.

Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilen Kılıçdaroğlu'nun yerine Özür Özel'in geldiği kaydedildi.