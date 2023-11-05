CHP'nin genel başkanı seçilen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na fark attı

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CHP'de esen değişim rüzgarı partinin tarihi kurultayında netice verdi.
Değişimcilerin adayı olan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ikinci tura giden seçime damgasını vurdu.
Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.
Oy farkı 276'ya çıktı
Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.
İlk turda ise Özel'in aldığı oy sayısı 682 iken, Kılıçdaroğlu 664 oy almıştı.
Oy farkı 18 iken, ikinci tur ile birlikte ortaya çıkan oy farkı 276 oldu.
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