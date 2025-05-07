Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari: Hindistan bölgedeki barışı tehlikeye attı

AA & Ensonhaber

Pakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi Zerdari, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti başkent İslamabad'da kabul etti. Görüşmede, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik gerçekleştirdiği sivillere yönelik askeri saldırılar masaya yatırıldı.

Zerdari, Hindistan'ın son eylemlerini eleştirerek, Yeni Delhi yönetiminin Güney Asya’daki barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Pakistan Cumhurbaşkanı, Hindistan’ın gerçekleştirdiği "düşmanca eylemlerin" bölgesel istikrarı zedeleyebileceği uyarısında bulunarak, bu tür saldırıların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

PAKİSTAN- İTALYA İLİŞKİLERİNE DEĞİNİLDİ

Görüşmede, Pakistan ve İtalya arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusu da gündeme geldi. Zerdari, Pakistan'ın İtalya ile olan ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayarak, karşılıklı fayda sağlayacak çeşitli alanlarda işbirliklerini geliştirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Zerdari, İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi'nin, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırılarının ardından "kritik bir dönemde" ülkesini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PİANTEDOSİ: "PAKİSTAN'IN ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ"

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Azad Keşmir bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin ailelerine başsağlığı diledi. Piantedosi, bu olayın ardından Pakistan’ın endişelerini hem İtalyan hükümetine hem de uluslararası topluma ileteceğini söyledi.

İtalya'nın, Pakistan ile insan kaçakçılığı ve terörle mücadele konularında yakın işbirliği içinde olduğunu belirten Piantedosi, iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin de büyük olduğunu ifade etti. Ayrıca, İtalya'da yaşayan 160 bin kişilik Pakistan diasporasının, topluma entegrasyon sürecinde önemli bir rol oynadığını ve ülkenin gelişimine katkı sağladığını kaydetti.

HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A FÜZE SALDIRILARI

Hindistan, 22 Nisan'da Jammu ve Keşmir’in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından 6 Mayıs'ta Pakistan'a karşı füze saldırıları düzenledi. Hindistan, saldırıları "terör yapılanması" olarak tanımladığı 9 hedefe gerçekleştirdiğini açıkladı. Ancak Pakistan yönetimi, bu saldırıların sivillere ait 6 noktayı hedef aldığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırıları sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtti, ancak Hindistan hükümeti bu açıklamayı doğrulamadı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu askeri operasyonu "Sindoor Operasyonu" olarak adlandırdı ve operasyonu "gurur verici bir an" olarak tanımladı. "Sindoor" kelimesi, Hindistan'da evli Hindu kadınların alnına sürdükleri kırmızı toz anlamına gelmektedir.