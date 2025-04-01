Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari rahatsızlandı

İHA

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk olarak yüksek ateş ve enfeksiyon belirtileri göstermesi üzerine Nawabshah'taki bir sağlık kuruluşuna götürülen Zerdari, durumunun ağırlaşmasıyla birlikte Karaçi’deki daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi. Burada kapsamlı tıbbi tetkiklerden geçirilen Cumhurbaşkanı’nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

HASTANE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ARTIRILDI

Öte yandan, Zerdari'nin bulunduğu hastane çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, hastaneye izinsiz girişleri kısıtlarken, çevrede yoğun güvenlik tedbirleri uygulamaya konuldu.