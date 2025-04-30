Pakistan: Hindistan 24 ila 36 saat içinde saldırı planlıyor

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Asya'nın iki nükleer gücü arasındaki gerilim giderek tırmanıyor.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Pakistan'ın, Hindistan’ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir saldırı başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarata sahip olduğunu söyledi.

"HİNDİSTAN SAATLER İÇİNDE SALDIRABİLİR"

X üzerinden paylaşımda bulunan Tarar, "Pakistan’ın elinde, Hindistan’ın Pahalgam olayını sahte bir gerekçe olarak kullanarak önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir saldırı başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarat bulunmaktadır. Böyle bir saldırganlık eylemi kararlı bir karşılıkla yanıtlanacaktır. Sonuçlardan tamamen Hindistan sorumlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Keşmir'de geçen hafta 26 kişinin öldüğü saldırı, Pakistan ve Hindistan'ı karşı karşıya getirdi.

İki ülke sınırda ateş açmayı sürdürüyor ve karşılıklı sert açıklamalar yapıyorlar.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, ülkesinin silahlı kuvvetlerine "operasyonel özgürlük" verdi.