Pakistan, Hindistan'ın saldırısında 40 sivilin öldüğünü açıkladı

AA

Hindistan ve Pakistan arasında 6 Mayıs'ta başlayan çatışmalar, 10 Mayıs'ta ilan edilen ateşkesle son buldu.

Bu kapsamda, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Hindistan tarafından düzenlenen "Sindoor Operasyonu"na dair güncel verilere ilişkin açıklama yaptı.

"40 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ"

Söz konusu saldırı sonucu aralarında 15 çocuk ve 7 kadının da bulunduğu 40 sivilin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 121 sivilin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

"11 ORDU PERSONELİ ÖLDÜ"

"Sindoor Operasyonu" neticesinde 11 ordu personelinin öldüğü ve 78 personelin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Pakistan'ın egemenliği ya da toprak bütünlüğüne herhangi bir meydan okuma girişimine, hızlı, tam kapsamlı ve kararlı bir karşılık verilecektir." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise dün, Pakistan'a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu yalnızca askıya aldıklarını belirterek, gerek görmeleri durumunda devam edebileceklerinin işaretini vermişti.