Pakistan Yüksek Mahkemesi: İmran Han derhal serbest bırakılsın Mahkeme, Pakistan'ı ayağa kaldıran gelişme sonrası Han'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.

AA & Ensonhaber

Geçtiğimiz salı günü tutuklanan Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın görüntülerinin ardından ülkede gerilim tırmandı.

Yaşananlara tepki gösteren Han yanlıları, sokaklara döküldü. Protesto gösterileri, ölümlerle ve yaralanmalarla sonuçlandı.

İmran Han kararı: Serbest bırakılsın

Geo News televizyonuna göre, Anayasa Mahkemesi'nde Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI), Han’ın tutuklanmasına karşı itirazı değerlendirildi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, perşembe günü, rüşvetle mücadele kurumuna eski Başbakan İmran Han'ı serbest bırakma emri verdi. Han’ın tutuklanmasının “yasa dışı” olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmedildi.

Direktifler Pakistan Başyargıcı Umar Ata Bandial tarafından yayınlandı. Söz konusu açıklamadan önce, "Mahkeme bugün uygun kararı verecek." denildi.

Pakistan'da şiddetli protestolar

Han'ın tutuklanması, ülke çapında şiddetli protestoları tetikledi. Bu durum, hükümeti düzeni yeniden sağlamaya yardımcı olması için orduyu göreve çağırmaya sevk etti.

Tutuklama dalgası

Yetkililer ayrıca, Han'ın partisinin en az üç üst düzey ismini de tutukladı. Han'ın destekçilerinin çeşitli şehirlerde polisle çatışmasının ardından şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 kişi tutuklandı. En az 11 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Mali Sorumluluk Bürosu'nun kararı

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.