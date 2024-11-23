Pakistan'da aşiretler arasında çatışma çıktı

AA

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kurram bölgesinde Sünni ve Şii gruplar arasında şiddet olayları alevleniyor.

Yaşanan son olaylarda, Bagan ve Bacha Kot'ta silahlı kişilerin dükkanları, evleri ve kamu mallarını ateşe verdiği bildirildi.

33 KİŞİ YAŞINI YİTİRDİ

Polis 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Üst düzey bir polis memuru, "Saat 19.00 civarında bir grup Şii, Sünnilerin çoğunlukta olduğu Bagan Çarşısı'na saldırdı. Ateş ettikten sonra tüm çarşıyı ateşe verdiler ve yakındaki evlere girip benzin döküp ateşe verdiler. İlk bilgiler 300'den fazla dükkanın ve 100'den fazla evin yakıldığını gösteriyor" diyerek Sünnilerin de karşılık verdiğini belirtti.

MEZHEP ÇATIŞMALARI ARTIYOR

Kurram'da son aylarda mezhep çatışmaları giderek artmış, yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirmişti. Son olarak iki gün önce bir konvoya düzenlenen saldırıda 42 kişi hayatını kaybetmişti.