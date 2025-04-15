Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 19 yaralı

İHA

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bölgesel hükümet yetkilisi Shahid Rind, Belucistan eyaletinin Mastuk bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Güvenlik personelini taşıyan araca pusu kurularak gerçekleştirilen saldırıda üç polis öldü, 19 kişi yaralandı.

"TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "terörle mücadeleyi" sürdüreceklerini vurguladı.

Ulusal basında, saldırıyı, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) düzenlemiş olabileceği iddia edilirken, yerel polis, Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dera İslamil Han bölgesinde de silahlı kişilerin iki çocuk felci uzmanını kaçırdığını belirtti.

PAKİSTAN'DAKİ SALDIRILAR AFGAN SINIRINDA YOĞUNLAŞIYOR

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını söyleyen silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor.

BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.