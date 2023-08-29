Pakistan'da İmran Han'la ilgili yeni karar: 3 yıllık hapis cezası ertelendi Başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerden dolayı hapse mahkum edilen Han'a verilen cezanın ertelenmesi kararlaştırıldı.

AA

Bir dönem Pakistan'ın politikalarını şekillendiren İmran Han, son zamanlarda ülkesinde hakkında açılan davalar nedeniyle zorlu günlerden geçiyor.

Pakistan'ın eski Başbakanı Han, yolsuzluk davası nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ın hapse mahkum edildiği yolsuzluk davasına ilişkin kararını açıkladı.

Hapis cezası ertelendi

Han'a verilen cezayı erteleyen mahkeme, eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme daha önce, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vermişti.

Siyasetten men kararı

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Ağustos’ta, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar vermişti.

Han, ülkenin kuzeybatısındaki Attock Cezaevi'nde tutuluyor.

İmran Han hükümetinin düşürülmesi

Pakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.