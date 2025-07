Pakistan'da muson yağmurları etkili oluyor: Can kaybı 242'ye yükseldi Muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları sebebiyle can kaybı her geçen gün artarken, Pakistan genelinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 242'ye yükseldiği kaydedildi.