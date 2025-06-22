Pakistan'da Trump karşıtı protesto düzenlendi

ABD'nin, İran ile İsrail arasında devam eden saldırılara dahil olması sonrası dünyadan tepkiler geliyor.

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları Pakistan’da da tepki gördü.

"ABD'YE ÖLÜM" SLOGANLARI ATILDI

Pakistan genelinde İran’ın nükleer tesislerine saldırı emrini veren ABD Başkanı Donald Trump karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Karaçi kentinde binlerce kişinin katıldığı gösteride, "ABD’ye Ölüm", "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail", "İran ile Savaşa Hayır", "İran’ı Destekliyoruz" sloganları atılırken, "İran'la Savaşı Durdurun", "Pakistan İran'ın Yanında", "Kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

BAŞKENT İSLAMABAD'DA GÖSTERİ

Başkent İslamabad'da da farklı düşünce ekollerinden gelen din alimlerinin önderliğinde büyük bir kalabalık gösteri düzenledi.

Göstericiler İsrail ve ABD aleyhine sert sloganlar attı. Çok sayıda gösterici, İsrail saldırılarında ölen liderlerin fotoğraflarını taşıdı.

Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceğini açıklamıştı.

Gerekçe olarak ise Trump’ın Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginliği yatıştırmadaki rolü gösterilmişti.