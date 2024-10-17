Pakistan'da üniversite öğrencisine tecavüz ettiler

AA

Pakistan'da mide bulandırıcı bir olay yaşandı.

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bulunan özel bir üniversitede öğrenim gören kız öğrenci, kampüs bahçesinde güvenlik görevlisinin tecavüzüne uğradı.

Vahşice tecavüz eylemine devam eden güvenlik görevlisi, genç kızın vajinasının yırtılmasına sebep oldu.

GENÇ KIZA VAHŞİCE TECAVÜZ ETTİ

Yaşanan feci olayın sosyal medyada yayılmasıyla Lahor, Jhelum, Rawalpindi, Faisalabad, Gujranwala, Lala Musa, Kharian ve Gujrat gibi çok sayıda kentte binlerce öğrenci sokaklara döküldü.

Lahor'da tecavüz iddiasına konu olan üniversitenin önünde toplanan öğrenciler, otoparkı ateşe verip camları kırdı ve kapılara zarar verdi.

ÖĞRENCİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Başkent yakınlarındaki Rawalpindi kentinde ise gösterici öğrenciler, ateş yaktıkları yolları trafiğe kapattı.

Polis, "çevreye zarar verdikleri" gerekçesiyle öğrencilere biber gazı ve coplarla müdahale etti.

150'DEN FAZLA ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Rawalpindi polisinin, X'te yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 150'den fazla öğrenciyi gözaltına aldık ve vandalizme karışan tüm öğrencileri tutuklamak için kimlik belirleme süreci devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Polis, ayrıca ailelerden çocuklarının şiddet içeren protestolara katılmalarını engellemelerini istedi.

Pencap eyaletinin çeşitli şehirlerinde devam eden protestolarda ise onlarca öğrencinin yaralandığı belirtildi.

ŞİDDET OLAYLARI YAŞANDI

Lahor'da özel bir üniversitede meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayının ardından öğrenciler, hafta sonunda bazı kentlerde protesto gösterileri için sokaklara dökülmüştü. Pencap Başbakanı Maryam Nawaz'ın, tecavüz haberlerini propaganda olarak nitelemesinin ardından gösteriler yeniden şiddetlenmişti.

Şiddet olaylarına evrilen protestolar sırasında iddialara konu olan üniversitenin Gujrat kentindeki kampüsünde bir güvenlik görevlisi öldürülmüştü.