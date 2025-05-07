Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Hindistan'ın her türlü saldırısına karşı Pakistan tarafından hızla yanıt veriliyor.

Tüm dünyanın gözünün çevrildiği bu gerilimde Pakistan, Hindistan'a ait 5 savaş uçağını düşürdü.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’ın füze saldırılarının ardından Pakistan Hava Kuvvetleri’nin beş Hindistan Hava Kuvvetleri jetini düşürdüğünü açıkladı.

"SALDIRILARA YANIT OLARAK"

Asif, Geo TV’ye yaptığı açıklamada "Pakistan Hava Kuvvetleri, Hindistan’ın sınır ötesi saldırılarına yanıt olarak en az beş savaş uçağını vurdu." dedi.

Pakistanlı güvenlik kaynakları, düşürülen uçakların Hindistan hava sahasından Pakistan’a saldırı girişiminde bulunurken hedef alındığını belirtti.

VURULAN UÇAKLAR SIRALANDI

Vurulan uçaklar arasında üç Rafale, bir MiG-29 ve bir SU-30 bulunduğu aktarıldı.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı.

Qatar Airways geçici olarak Pakistan’a uçuşlarını askıya alırken, Hindistan’daki bazı havaalanlarına yapılan uçuşlar iptal edildi ya da başka rotalara yönlendirildi.

PAKİSTAN TARAFINDAN DÜŞÜRÜLEN UÇAKLAR