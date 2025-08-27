Papa 14. Leo'dan çağrı: Gazzelilerin toplu cezalandırılmasına son verilmeli

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumu tepki çekiyor...

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda, İsrail'in işgal etmeyi planladığı Gazze kentindeki insani krize ilişkin konuştu.

"İNSANCIL HUKUKA TAMAMEN SAYGI DUYULMASI İÇİN YALVARIYORUM"

"Tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkese varılması, insani yardımın güvenli girişinin sağlanması ve insancıl hukuka tamamen saygı duyulması için yalvarıyorum." diye konuşan Papa, uluslararası hukuk uyarınca sivillerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

"YIKIMIN" SONA ERMESİ ÇAĞRISI

Papa, uluslararası hukukun, toplu cezalandırmayı, kontrolsüz güç kullanımı ve nüfusun zorla yerinden edilmesini yasakladığını vurgulayarak, bu "yıkımın" sona ermesi çağrısında bulundu.