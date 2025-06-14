Papa 14. Leo'dan İsrail ve İran'a, 'sorumluluk ve akıl' ile hareket etmeleri çağrısı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki krizi 'büyük endişe' ile takip ettiğini belirterek, İsrail ve İran'a 'sorumluluk ve akıl' ile hareket etmeleri çağrısı yaptı.

Aziz Petrus Bazilikası'nda bir etkinlik sırasında konuşan Papa, Orta Doğu'daki krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"SORUMLULUK VE AKIL İÇİN ÇAĞRIYI YİNELEMEK İSTİYORUM"

Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki son gelişmelere işaret ederek, şöyle konuştu:

Son günlerde çok endişe verici haberler geldi. İran ve İsrail'deki durum ciddi şekilde kötüleşti. Böyle hassas bir anda, sorumluluk ve akıl için çağrıyı yenilemek istiyorum. Nükleer tehditten uzak, daha güvenli bir dünya inşa etme taahhüdü, adalet, kardeşlik ve ortak iyilik üzerine kurulu kalıcı bir barış inşa etmek için saygıya dayalı bir görüşme ve samimi bir diyalog yoluyla takip edilmelidir.

Diyaloğu sürdürmenin önemine vurgu yapan Papa 14. Leo, "Hiç kimse diğerinin varlığını tehdit etmemelidir. Tüm ülkelerin görevi, barış davasını desteklemek, uzlaşma yollarını başlatmak ve herkes için güvenlik ve onuru garanti eden çözümleri teşvik etmektir." dedi.

İSRAİL'İN, İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.