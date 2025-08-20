Papa 14. Leo'dan Orta Doğu ve Ukrayna'da ateşkes çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmeleri sürerken Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yeni açıklamalarda bulundu.

Papa 14. Leo, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuştu.

22 AĞUSTOS "SİLAHLI ÇATIŞMALARDA ACI ÇEKENLER İÇİN" DUA VE ORUÇ GÜNÜ OLACAK

Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Papa, 22 Ağustos'un "barış, adalet ve silahlı çatışmalarda acı çekenler için" dua ve oruç günü olacağını belirtti.

DİYALOG KURMA ÇAĞRISI

Papa, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşında ateşkes ve barış için diyalog kurma çağrısında bulundu.

Papa 14. Leo, daha önce de İsrail saldırısı altındaki Gazze'de uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulması ve ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.