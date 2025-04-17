Papa cezaevindeki mahkumları ziyaret etti

AA

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus geleneğini bozmadı..

Paskalya'dan önceki "Kutsal Perşembe" olarak anılan günde genellikle Roma'daki cezaevlerinde, Hz. İsa'nın, çarmıha gerilmeden bir gün önce sevgisini göstermek için 12 havarisinin ayağını yıkamasıyla başlayan ritüeli sürdüren Papa Franciscus, bugün de Regina Coeli cezaevine gitti.

70 MAHKUMLA BİR ARAYA GELDİ

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa, bugün öğleden sonra yaptığı ziyaretinde, cezaevindeki etkinliklere ve dini eğitimlere düzenli olarak katılan farklı milletlerden 70 mahkumla bir araya geldi.

Cezaevi Müdürü Claudia Clementi, ziyaretinden ötürü Katoliklerin ruhani liderine tüm mahkumlar adına minnetini dile getirdi.

"AYAK YIKAMA TÖRENİ YAPMAYI SEVİYORUM, BU YIL BUNU YAPAMIYORUM"

Papa da kısa süre önce geçirdiği çift taraflı zatürre hastalığına ve nekahet döneminde olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Ben her yıl (kutsal) Perşembe günü, İsa'nın yaptığı gibi, hapishanede ayak yıkama töreni yapmayı seviyorum. Bu yıl bunu yapamıyorum ama sizlerin yanında olmak istiyorum. Sizler ve aileleriniz için dua ediyorum.

DUA EDİP AYRILDI

Burada kısa bir süre dua eden ve toplamda 30 dakika kalan Papa, mahkumlarla selamlaştıktan sonra cezaevinden ayrıldı.