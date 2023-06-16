Papa Francis, ameliyattan 9 gün sonra taburcu oldu Tekerlekli sandalyeyle taşınan Papa'nın gülümsediği anlar objektiflere yansıdı. Açıklama yapan doktoru, "Eskisinden daha iyi" dedi.

AA & Ensonhaber

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, karın ameliyatı geçirdiği Roma'daki hastaneden taburcu edildi.

86 yaşındaki Francis, tekerlekli sandalyeyle taşındı. Kendisini bekleyenlere gülümseyerek el sallayan Papa, iyi dilekleri için onlara teşekkür etti. Daha sonra kendisini bekleyen Vatikan aracına binebilmek için ayağa kalktı.

Vatikan Devlet Başkanı, karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla 7 Haziran'da üç saat süren bir ameliyata alındı.

Taburcu edildi: Eskisinden daha iyi

Operasyonla Papa'nın karın duvarına protez yerleştirildi. Papa, hastane çıkışında kameralara yansıdı.

Associated Press'in haberine göre, Doktor Sergio Alfieri, "Papa iyi. Eskisinden daha iyi." ifadesini kullandı.

Tekerlekli sandalye kullanıyor

Papa, bu yıl içinde ayrıca nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa, 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

2013'te Katolik Kilisesi'nin 266'ncı Papası olarak seçilen Francis, ayrıca dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.