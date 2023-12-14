Papa Francis mezarını seçti: Santa Maria Maggiore'ye gömülmek istiyorum Sağlık sorunları nedeniyle çeşitli etkinliklere katılamayan Papa, Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedilmek istediğini söyledi.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, son günlerde çeşitli sağlık sorunları yaşıyor.

Papa, seleflerinin yanı sıra Aziz Petrus Bazilikası'na değil, Roma'daki bir bazilikaya defnedilmeyi seçti.

Gömüleceği yeri seçti

Bu hafta sonu 87 yaşına girecek olan Papa, Meksika basınına verdiği demeçte, "Yer çoktan hazırlandı. Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gömülmek istiyorum." dedi.

Francis, aldığı bu kararla, 100 yıldan fazla bir süre sonra Vatikan dışında gömülecek olan ilk Papa olarak tarihe geçecek.

Bazilikayla özel bağı var

Santa Maria Maggiore, Roma'daki dört papalık bazilikasından biri. Francis, bu bazilikayla "özel bir bağ" hissettiğini söylüyor.

Francis, Papa olmadan önce Roma'yı ziyaret ederken pazar günleri sık sık söz konusu bazilikaya gidiyordu.

2013 yılında seçildiğinden bu yana ise yolculuk öncesi ve sonrasında orada dua ediyor.

Sağlık sorunları yaşıyor

Katoliklerin ruhani lideri, son yıllarda artan sağlık sorunlarından muzdarip. Dubai'deki COP28 iklim zirvesine yapacağı ziyareti iptal etmek zorunda kaldı.

Eski Papa 16. Benedict, sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti. Papa Francis, görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde, Benedict örneğini takip edeceğini söylemişti.

Papa'nın 2024 planları

Aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanı da olan Papa, 2024'te Belçika'yı ziyaret etmeyi planlıyor.

Papa ayrıca, memleketi Arjantin ve Polinezya'yı da ziyaret etmeyi umduğunu açıkladı.