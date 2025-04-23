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Haber Merkezi

88 yaşındaki Papa Francis, geçirdiği ağır bronşitin ardından gelişen çift taraflı zatürre nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı ve uzun süre tedavi gördü.

Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Papa'ya polimikrobik enfeksiyon teşhisi konduğu ve devam eden tedavinin ardından hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu.

NAAŞI TAŞINDI

Pazartesi günü hayatını kaybeden Papa Francis'in naaşı, Cumartesi günü yapılacak cenaze töreninden önce üç gün boyunca sergilenecek olan St. Peter Bazilikası'na taşındı.

NAAŞIN TAŞINMASINA KARDİNALLER EŞLİK ETTİ

Kardinaller eşliğindeki alay, yerel saatle 09:00'da başladı.

Halk ise yerel saatle 11:00'den Cuma günü 19:00'a kadar, Papa'nın naaşını ziyaret edebilecek.

Bazilika, yas tutanları ağırlamak için Çarşamba ve Perşembe günü gece yarısına kadar açık kalacak.

NAAŞI AÇIK BİR TABUTTA SERGİLENECEK

Francis'in naaşı, cumartesi günü St. Peter Meydanı'ndaki cenaze törenine kadar kilisenin içinde açık bir tabutta sergilenecek.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Roma'daki St. Mary Major'da defnedilinceye kadar orada kalacak.

DÜNYA LİDERLERİ CENAZEDE OLACAK

Cenazeye, Galler Prensi William, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy de dahil olmak üzere birçok dünya lideri ve kraliyet mensubu katılacak.

Salı günü Vatikan, Papa Francis'in son saatlerine dair detayları da paylaştı.

Francis'in balkona çıkmaktan çekindiği ve kişisel hemşiresi Massimiliano Strappetti'ye "Sence başarabilir miyim?" diye sorduğu söylendi.

YEMEK YEDİ, KOMAYA GİRDİ

Pazar öğleden sonra dinlenen ve sakin bir akşam yemeği yiyen Papa'nın kısa bir süre sonra komaya girdiği belirtildi.

Vatikan, son anlarında yanında olanlara göre acı çekmediğini ekledi.